Popis Realu Madryt w drugiej połowie! Piękny gol Marco Asensio

Ekipa "Los Blancos" w ostatnich tygodniach spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Zanotowała wpadki z Elche CF czy Villarreal CF, a w ostatnim tygodniu przegrała w Lidze Mistrzów z PSG. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paris Saint-Germain - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Real Madryt stanął w szranki z drużyną ze strefy spadkowej

Dziś podopieczni Carlo Ancelottiego mieli szansę, by wziąć odkupić winy. Na Santiago Bernabeu zawitała drużyna ze strefy spadkowej. Mowa tu o Deportivo Alaves.



Real od początku naciskał na rywali, ale nie potrafił przełożyć tego na zdobycz bramkową. Gospodarze przeważali, częściej atakowali, ale do przerwy żadna bramka nie padła.





Reklama

Real Madryt dopiero w drugiej połowie "napoczął" rywali

Początek drugiej połowy nie przyniósł niczego nowego. Gracze "Los Blancos" mieli wielkie problemy z tym, by wpakować piłkę do siatki. Co więcej - Asensio popełnił błąd, który mógł zakończyć się golem dla gości.



Niemoc Realu trwała do 62. minuty. Asensio popisał się kapitalnym uderzeniem i otworzył wynik spotkania. Nieco ponad kwadrans później było już 2:0. Tym razem do siatki trafił Vinicius Junior i stało się jasne, że trzy punkty zostaną w Madrycie. Wynik spotkania tuż przed końcem ustalił Karim Benzema, który pewnie wykorzystał rzut karny.



Real Madryt - Deportivo Alaves 3:0 (0:0)

1:0 - Asensio 62', 2:0 - Vinicius Junior 80', 3:0 - Benzema (rzut karny) 90'