Relacja nie odświeża się automatycznie, kliknij F5.

"Królewscy" dobrze rozpoczęli sezon 2021/22. W pięciu meczach zdobyli bowiem 13 punktów.



W ostatniej kolejce podopieczni Carla Ancelottiego w końcówce odwrócili losy meczu z Valencią na wyjeździe, wygrywając 2-1.



Przed środowym meczem piłkarze obu klubów wsparli akcję pomocy dla ofiar huraganu na Majorce.



Gospodarze objęli prowadzanie już w trzeciej minucie. Debiutujący w La Liga Josep Gaya potknął się i stracił piłkę, co wykorzystał Karim Benzema. Francuz wbiegł z futbolówką w pole karne, oddał strzał, który po rękach Manuela Reiny wpadł do siatki. To było już siódme trafienie Benzemy w tym sezonie La Liga.



Z kolei w siódmej minucie nie wiele zabrakło, aby Marco Asensio prosto z rzutu rożnego zaskoczył bramkarza Mallorki. Na swoje szczęście Reina odbił podkręcaną piłkę, która przeszła wzdłuż linii bramkowej.

Reklama

W 24. minucie było już 2-0. David Alaba podał do Viniciusa juniora, ten zagrał do Rodrygo, który dośrodkował z linii końcowej, piłka po rykoszecie spowodowała, że Reina tylko odbił ją nogą, a z dobitką zdążył Asensio. Zawodnik nie manifestował radości po golu, bo to przecież wychowanek Mallorki.



6. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-09-22 22:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 20113 | Arbiter: Javier Alberola Rojas Real Madryt Real Club Deportivo Mallorca 6 1 DO PRZERWY 3-1 K. Benzema 3',78' Asensio 24',29',55' Isco 84' Lee Kang-In 25'

Goście kontaktowe trafienie zanotowali minutę później. Indywidualną akcją popisał się Kang-In Lee, którego strzał z linii pola karnego zaskoczył bramkarza Realu.



"Królewscy" w 29. minucie prowadzili 3-1. Eder Militao zagrał prostopadłe podanie z własnej połowy, Benzema z pierwszej piłki podał do Asensio, który wpadł w pole karne i pokonał Reinę.

Real Madryt - Mallorca. Marco Asensio z hat-trickiem

Primera Division Karim Benzema przeszedł do historii W 49. minucie padł czwarty gol dla gospodarzy. Prawa stroną przedarł się Rodrygo, dośrodkował w pole karne, a Benzema skierował piłkę do siatki. Radość Francuza nie trwała jednak długo. Po chwili sędzia Javier Alberola Rojas podszedł do monitora i po oglądnięciu powtórek wideo stwierdził, że napastnik, wychodząc na pozycję, sfaulował Joana Sastre.



Natomiast w 55. minucie hat-tricka skompletował Asensio, który przymierzył zza pola karnego. Podawał mu, jakżeby inaczej, Benzema. To szósty Hiszpan, który strzelił trzy gole w jednym meczu ligowym dla "Królewskich" w XXI wieku.



Asensio opuścił murawę w 72. minucie, otrzymując owację z trybun, a zastąpił go Isco.



Real Madryt - Mallorca. Popis strzelecki

To nie był jednak koniec popisów strzeleckiego Realu. W 78. minucie Alaba zagrał zza plecy obrońców do Benzemy, który piłkę przyjął sobie plecami, a następnie oddał strzał, którym pokonał Reinę. To było jego 200. trafienie w Primera Division. Po chwili Francuz opuścił murawę.



Benzema w sześciu kolejach miał udział w 15 golach dla Realu (osiem bramek, siedem asyst), co jest najlepszym wynikiem w La Liga w XXI wieku.



W 84. minucie zrobiło się 6-1. Kolejny raz świetnym, przeszywającym podaniem popisał się Alaba, piłkę otrzymał Vinicius junior, który jeszcze znalazł Isco, a ten posłał piłkę do siatki.



"Królewscy" są liderem Primera Division, w sześciu kolejkach zgromadzili 16 punktów.



Zdjęcie Marco Asensio strzela gola / AFP

6 1 Real Madryt Real Club Deportivo Mallorca Courtois Nacho Militão Alaba Gutiérrez Asensio 3 Valverde Camavinga Rodrygo Benzema 2 Júnior Reina Sastre Valjent Gayá Oliván Battaglia Kubo Lago Febas Kang-In Hoppe SKŁADY Real Madryt Real Club Deportivo Mallorca Thibaut Courtois Manuel Reina Rodríguez 67′ 67′ 80′ 80′ . Nacho Joan Sastre Vanrell Eder Gabriel Militao Martin Valjent David Alaba 59′ 59′ Josep Antoni Gayá Martínez Miguel Gutiérrez Ortega Brian Oliván Herrero 24′, 29′, 55′ 24′, 29′, 55′ 72′ 72′ Marco Asensio Willemsen Rodrigo Andrés Battaglia Federico Valverde 46′ 46′ Takefusa Kubo 60′ 60′ Eduardo Camavinga 76′ 76′ Junior Wakalible Lago 47′ 47′ 72′ 72′ Rodrygo Silva de Goes 59′ 59′ Aleix Febas Pérez 3′, 78′ 3′, 78′ 80′ 80′ Karim Benzema 25′ 25′ Kang-In Lee Vinicius Junior 59′ 59′ Matthew Hoppe REZERWOWI Toni Fuidias Ribera Pere Joan García Bauzà Andrii Lunin Dominik Greif 80′ 80′ Sergio Santos Fernández Marc Carmona Tormo Jesús Vallejo Lázaro 59′ 59′ Jaume Vicent Costa Jordá 60′ 60′ Antonio Blanco Conde 46′ 46′ 57′ 57′ Iddrisu Baba Mohammed Casemiro Daniel José Rodríguez Vázquez 72′ 72′ 84′ 84′ Alarcon Suarez Isco 59′ 59′ Antonio Sánchez Navarro Luka Modrić Salvador Sevilla López 72′ 72′ Lucas Vázquez Iglesias 76′ 76′ Jordi Mboula Queralt Mariano Díaz Mejía Amath Ndiaye Diedhiou Eden Hazard Fernando Nico Rodríguez 80′ 80′ Luka Jović 59′ 59′ Abdón Prats Bastidas

STATYSTYKI Real Madryt Real Club Deportivo Mallorca 6 1 Posiadanie piłki 59,3% 40,7% Strzały 22 13 Strzały na bramkę 18 6 Rzuty rożne 3 2 Faule 18 8

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Zdjęcie Karim Benzema / AFP

Pawo