Hansi Flick bardzo szybko wyrobił sobie w Barcelonie kredyt zaufania u kibiców i działaczy. Początek pracy niemieckiego szkoleniowca z "Dumą Katalonii" jest niezwykle obiecujący, wobec czego ten nie wahał się zaryzykować przed trudnym wyjazdowym spotkaniem z Villarrealem. Trener zdecydował się w wyjściowej jedenastce posłać do boju m.in. Sergiego Domingueza, Gerarda Martina, czy Pablo Torre . Żaden z nich w tym sezonie jeszcze w podstawowym składzie na mecz nie wybiegał.

Nieprawdopodobne emocje w pierwszej połowie hitu La Liga. Dublet Roberta Lewandowskiego

Początek spotkania na Estadio de la Ceramica był mocno nerwowy ze strony Barcy. Villarreal sunął z szybkimi atakami, a Marc-Andre ter Stegen miał pełne ręce roboty. Gospodarze trafili do siatki już w 8. minucie, ale w tej sytuacji po analizie VAR gola nie uznano z powodu spalonego. Odpowiedź ze strony "Blaugrany" była stanowcza.

Kapitalne podanie prosto pod nogę Roberta Lewandowskiego posłał Pablo Torre, a Polak stanął oko w oko z golkiperem i nie pomylił się. "Lewy" strzelił piątego gola w tym sezonie La Liga i wrócił na pozycję lidera w klasyfikacji najlepszych strzelców. Podrażniło to wyjątkowo pobudzonych tego dnia piłkarzy "Żółtej Łodzi Podwodnej".

Dramatyczne minuty na Estadio de la Ceramica. Kapitan Barcelony zniesiony na noszach

Gospodarze wyprowadzili szybki atak, za którym nie nadążyli defensorzy "Azulgrany. Pepe otrzymał podanie na wolne pole i oddał piłkę w idealnym momencie do nadbiegającego Pereza , który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. Zrobiło się prawdziwe meczycho. Jeszcze przed końcem 1. połowy powinno być 2:2, ale Ter Stegen, świetnie dysponowany tego dnia wygrał pojedynek z Nicolasem Pepe.

Jeszcze przed gwizdkiem arbitra zapraszającym piłkarzy do szatni byliśmy świadkami przykrych scen. Poważnej kontuzji doznał Mar-Andre ter Stegen. Niemiec nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach - zabrano go na noszach, a prognozy są fatalne. Prawdopodobnie doszło do urazu kolana.