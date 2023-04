FC Barcelona w Primera Division ma obecnie 76 punktów - Real Madryt zaś 65, więc jak łatwo wyliczyć oba zespoły dzieli różnica 11 "oczek". To naprawdę duża dysproporcja - i musiałaby się wydarzyć prawdziwa piłkarska katastrofa, by "Duma Katalonii" zdołała pechowo zasypać taką przepaść.

"Żarłoczna Barcelona" i "Real z nieodrobioną pracą domową". Eksperci o sytuacji w La Lidze

"Nie chodzi o to, że ta różnica nie istnieje, ale Real Madryt ma nawet lepszy zespół niż 'Barca'. Ligę jednakże wygrywa ten, kto punktuje regularnie, ten, kto jedzie do Valladolid, gra przeciwko Elche i nie zawodzi. Realowi brakowało regularności. W zeszłym roku grał on z głodem sukcesów" - stwierdził Benito dodając, że teraz to FCB jest bardziej "żarłoczna".