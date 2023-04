Ponura prawda na temat problemów Lewandowskiego. "O tym się głośno nie mówi"

Robert Lewandowski ma problem. "Barcelona rozpoczynała sezon w zupełnie innym składzie"

Okazało się, że po raz ostatni podobną indolencję strzelecką u naszego napastnika oglądaliśmy w... 2013 roku, jeszcze z czasów nie Bayernu Monachium, ale Borussii Dortmund. Pod lupę zostało wziętych ostatnich trzynaście meczów, w których jeden z najlepszych piłkarzy świata trafił do siatki zaledwie trzykrotnie. Dla napastnika, który przyzwyczaił wszystkich do tego, że strzela gole z niebywałą regularnością, to sytuacja jakby nowa i bardzo trudna do zaakceptowania. Tak przez otoczenie, jak również najpewniej przez samego zawodnika, który potrafił czuł niedosyt, gdy pokonywał bramkarza rywali trzy razy, a zmarnował inną, dogodną sytuację.