Pomocnik Barcelony zgodzi się mniej zarabiać? Tak bardzo nie chce odchodzić

Oprac.: Justyna Krupa La Liga

Miralem Pjanić był uznany za wielkie rozczarowanie i właściwie stał już w kolejce do odejścia z Barcelony. Tymczasem Bośniak zaimponował swoją postawą trenerowi "Blaugrany", a do tego jest gotów... obniżyć swoje zarobki. Czy to odmieni los pomocnika?

Zdjęcie Miralem Pjanić w barwach FC Barcelona / NurPhoto / Contributor / Getty Images