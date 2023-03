Transfer kapitana reprezentacji Polski do Hiszpanii miał się również wiązać ze sporym zastrzykiem gotówki dla jego byłych pracodawców w Polsce . W ramach mechanizmu solidarnościowego FIFA, do polskich klubów miało trafić łącznie 8.5 miliona euro .

Polskie kluby muszą być cierpliwe

"Niewiele osób o tym wie, ale kwota jest rozłożona na transze. Jak na razie, nie otrzymaliśmy jeszcze pierwszej. Nie będziemy nikogo ponaglać, bo mamy do czynienia z przepisami odgórnymi i niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Barcelona i Bayern porozumiały się w taki sposób, że te pieniądze będą wypłacane w kilku transzach" - informuje w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" członek zarządu Znicza - Marek Śliwiński.

"Co rok we wrześniu, powinniśmy otrzymywać jedną czwartą całej kwoty. Pierwszą dostaliśmy pod koniec stycznia, czyli opóźnienie wyniosło kilka miesięcy. Początkowo myśleliśmy, że kwota wpłynie do nas w całości, w jednej racie, dlatego chcieliśmy zmienić boisko syntetyczne. Przy podziale na cztery części wygląda to zupełnie inaczej" - poinformował prezes Delty - Andrzej Trzeciakowski.