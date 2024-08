Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikował we wtorek w mediach społecznościowych Rafał Brzoska, założyciel i prezes firmy. - Kolejny News ze świata sportu! Grupa InPost została Oficjalnym Partnerem Atlético Madryt! - napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

Od sezonu 2024-2025 będziemy wspierać czołowy klub LaLiga, a zarazem symbol hiszpańskiej piłki nożnej – drużynę, której historia sięga ponad wieku! ~ Rafał Brzoska

- Wierzę, że ta współpraca z Atlético Madryt jeszcze bardziej wzmocni lokalną świadomość marki InPost w Hiszpanii i kolejne miliony hiszpańskich fanów piłki nożnej zakochają się w dostawach InPost. InPost i Atlético Madryt łączy też zaangażowanie w troskę o środowisko, dlatego utworzymy Radę Zrównoważonego Rozwoju, aby wspólnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju - dodał, podkreślając przy okazji, że Hiszpania jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków InPost Group, co doskonale tłumaczy decyzję firmy o zaangażowaniu w tamtejszą piłkę nożną. Reklama

Nowy partner InPost ma na swoim koncie jedenaście tytułów mistrza i dziesięć wicemistrza Hiszpanii. Również dziesięciokrotnie klub sięgał po triumf w Copa del Rey. Pięć razy zdobywał superpuchar kraju.

Więcej szczegółów na temat umowy między utytułowanym hiszpańskim klubem a polską firmą ujawniło samo Atlético Madryt w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na jego stronie równocześnie z wpisami przedstawicieli InPost.

I tak firma stanie się oficjalnym dostawą przesyłek z klubowego sklepu, a swoje zakupy, w tym koszulki na nowy sezon, zamawiający będą mogli odbierać także z nowych urządzeń Paczkomat, które niebawem staną na stadionie Cívitas Metropolitano i w miastach partnerskich - Alcalá de Henares i Majadahonda. Do tego uzyskają dostęp do specjalnych promocji, dzięki którym spotkają się z piłkarzami klubu i wezmą udział w ekskluzywnych wydarzeniach. Marka będzie miała też swoje miejsce w strefie kibica, mieszczącej się poza obiektem. Reklamy InPost będą emitowane podczas spotkań zarówno na boisku, na bandach LED, jak i poza nim, podczas rozgrywek LaLiga. Reklama

Atletico Madryt / ISAAC LAWRENCE/AFP

- To zaszczyt zostać oficjalnym sponsorem logistycznym drużyny, z którą dzielimy takie wartości, jak wytrwałość, wysiłek i pasja w dążeniu do niewyobrażalnych granic, zaangażowanie i entuzjazm w spełnianiu marzeń fanów i klientów, umiejętność pokonywania wszystkich wyzwań bez poddawania się i wiara do końca w osiągnięcie ambitnych wyników - powiedział Nicola D’Elia, dyrektor zarządzający Grupy InPost na Hiszpanię, Portugalię i Włochy.

- Jeśli jest coś, co nas charakteryzuje, to jest to umiejętność płynięcia pod prąd bez wahania, co pozwala nam spełniać nasze marzenia i nadal być drużyną wojowników. I wierzymy, że InPost jest idealnym partnerem, który będzie nam towarzyszył w nadchodzących sezonach - dodawał z kolei Oscar Mayo, dyrektor generalny ds. przychodów i operacji w Atletico Madryt.

Atmosferę polska firma zaczęła podgrzewać już w poniedziałek wieczorem. - Ktoś wie, jak jest "Here we go" po hiszpańsku? - dopytywano na oficjalnym profilu InPost. Marek Szkolnikowski, dyrektor do spraw sponsoringu sportowego, poszedł o krok dalej, zdradzając więcej szczegółów. - Coś czuję, że jutro InPost odpakuje dla Was tłuściutką paczuszkę - pisał, dodając przy tym dwie sugestywne emotikony: piłkę nożną i flagę Hiszpanii. Reklama

Stadion Atletico Madryt, Cívitas Metropolitano / Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

InPost partnerem Atletico Madryt. Wcześniej była reprezentacja Polski i... Newcastle United

To nie pierwszy raz, kiedy InPost angażuje się w rynek piłkarski. Firma od maja 2022 roku jest sponsorem strategicznym reprezentacji Polski. Ogłoszenie współpracy odbiło się wówczas szerokim echem, zawarto bowiem jeden z najwyższych kontraktów w historii polskiego futbolu i zarazem największą umowę sponsorską prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. I choć w ostatnim czasie relacje między związkiem a InPostem nie były idealne, w czerwcu, tuż przed mistrzostwami Europy, Rafał Brzoska zdecydował się na jej przedłużenie, mając na uwadze zwłaszcza pomoc młodzieży uprawiającej piłkę nożną.

Ale to nie koniec. W 2023 roku InPost, po tym, jak wcześniej zaczął coraz mocniej działać na rynku brytyjskim, został partnerem Newcastle United.

Antoine Griezmann, Atletico Madryt / Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP

Rafał Brzoska i Michał Probierz / PAP/Leszek Szymański / PAP