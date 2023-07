Policja zacznie przerywać mecze w Hiszpanii? Padł jeden kluczowy powód

21 maja na Estadio Mestalla doszło do spotkania Valencii z Realem Madryt - potyczka ta zakończyła się skromnym, bo wynoszącym 1-0, zwycięstwem gospodarzy, natomiast po ostatnim gwizdku cała Hiszpania mówiła o czymś całkowicie innym.

Oprócz faktu, że na sam koniec starcia czerwoną kartkę otrzymał Vinicius Junior (kara ta notabene zostało potem anulowana), to sporo dyskusji wzbudziło to, jak wobec wspomnianego Brazylijczyka zachowała się część publiki zgromadzonej na trybunach. Niektórzy pseudofani obrażali bowiem gracza na tle rasistowskim, do tego w wiadomym kontekście wydając odgłosy imitujące małpę.