W sobotę o 16:15 oczy całego sportowego - i nie tylko - świata będą zwrócone na Stadion Olimpijski w Barcelonie, na który przyjedzie Real Madryt , by rozegrać najważniejszy mecz sezonu w hiszpańskim futbolu, czyli El Clasico. Organizacja i zabezpieczenie takich imprez masowych to wielka odpowiedzialność. Służby zdają sobie z tego sprawę tym bardziej wydarzeniach z 7 i 16 października.

El Clasico: zmiana stadionu Barcelony utrudniła zabezpieczenia meczu policji

Redaktorzy wspomnianej gazety dodają, że nowością w przygotowaniach do meczu jest zmiana stadionu. Na Camp Nou trwa remont, więc w tym sezonie "Blaugrana" rozgrywa swoje mecze na Estadi Olympic Lluis Companys. Ma to nieco utrudniać całą operację. Do tego w mieście wieczorem będzie odbywał się koncert 79-letniego hiszpańskiego piosenkarza Miguela Riosa. To będzie więc intensywny dzień dla służb.