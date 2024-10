Trwa odliczanie do sobotniego El Clasico, a wszyscy zastanawiają się, co pokaże w tym wielkim meczu Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony wie jak grać przeciwko Realowi Madryt, co nieraz udowodnił, między innymi w 2013 roku, kiedy jeszcze w barwach Borussi Dortmund ośmieszył Królewskich, strzelając cztery gole. Ale nie był pierwszym Polakiem, który zdobył trzy (lub więcej) bramek w starciu z drużyną z Santiago Bernabeu. 23 lata wcześniej Hiszpanie wręcz oszaleli na punkcie innego Polaka.