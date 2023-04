Polak wyrzucony z Camp Nou. Nie do wiary, co stało się kilka dni później

Podczas ostatniego meczu "Blaugrany" nie brakowało emocji. FC Barcelona w ramach rozgrywek LaLiga zmierzyła się z Atletico Madryt przed własną publicznością. Gorąco, jak się okazuje, było nie tylko na murawie, ale również na trybunach. Podczas meczu jeden z kibiców gości został wyrzucony z Camp Nou. Kibicem tym był Polak, pan Konrad , który wraz z żoną i znajomymi pojawił się w stolicy Katalonii, by wspierać podopiecznych Diego Simeone.

Niestety, mężczyźnie nie dane było obejrzeć całego starcia. Powodem, dla którego opuścił trybuny stadionu Spotify Camp Nou była, jak się okazało, hiszpańska flaga z herbem Atletico . To właśnie jej obecność w sektorze dla kibiców Barcelony wywołała niemałe poruszenie. Pan Konrad i jego żona finalnie otrzymali zgodę na powrót na trybuny. By na nich zasiąść musieli jednak pozbyć się flagi i koszulek Atletico.

Polski kibic został wyrzucony z Camp Nou. Kapitan rywali nie mógł przejść obojętnie wobec tej sytuacji. Wyjątkowy telefon

Zamieszanie, jakie wywołał polski kibic nie umknęło władzom drużyny ze stolicy Hiszpanii. Kilka dni po spotkaniu na Camp Nou pan Konrad odebrał niespodziewany telefon. Jak informuje hiszpański "AS" z mężczyzną skontaktował się kapitan Atletico Koke. Piłkarz przekazał mu wiadomość, że klub postanowił zaprosić go wraz z małżonką na uroczystość z okazji 120-lecia Atletico, która odbędzie się 26 kwietnia. Co więcej, władze klubu wzięły na siebie wszystkie koszty związane z przybyciem wyjątkowych gości.