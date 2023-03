Pójdzie drogą Roberta Lewandowskiego? Barca kusi gwiazdę Bundesligi

Niespełna 25-letni Hiszpan od dawna jest monitorowany przez czołowe kluby Europy, w tym Barcelonę. Zresztą akurat w katalońskim klubie znają go doskonale, bo jako junior reprezentował właśnie barwy Blaugrany. Jednak nie przebił się wówczas do pierwszej drużyny Barcy, tylko trafił do Dinama Zagrzeb. I to tam się wybił, błyszcząc na chorwackich boiskach i w europejskich pucharach. Stamtąd trafił do RB Lipsk.

FC Barcelona chce odzyskać, co straciła? Dani Olmo kuszony, by wrócić

Wygląda na to, że w Barcelonie zatęskniono za utraconym pierwotnie talentem. Xaviemu marzy się sprowadzenie go z powrotem. Urodzony w miejscowości Terrassa w Katalonii Olmo miał być podczas mundialu namawiany przez przedstawicieli Barcelony do tego, by wstrzymał swoje rozmowy z RB Lipsk na temat przedłużenia kontraktu z niemieckim klubem. Do spotkania doszło - jak informuje "El Mundo Deportivo" - w Doha. Przedstawiciele Barcelony nie ukrywali przed zawodnikiem trudnej sytuacji finansowej klubu i przekonywali jego otoczenie, że dobrą opcją byłoby pozyskanie Olmo do Barcy w przyszłości jako wolnego zawodnika. Wtedy, gdy skończy mu się obowiązująca umowa z RB Lipsk, czyli w 2024 roku.