Pojawiają się różne informacje na temat kapitana Barcelony

Busquets co prawda nie zaczynał w Barcelonie , ale trafił do niej w 2005 roku. I osiągnął wielkie sukcesy, zdobywając z nią aż 30 trofeów!

Busquets ma kontrakt z Barceloną obowiązujący do końca tego sezonu . Pojawiły się nawet informacje, że potem przeniesie się do MLS, aby grać w Interze Miami.

Barcelona. Sergi Busquets odejdzie w styczniu, po zakończeniu sezonu, a może przedłuży kontrakt?

Jednak w poniedziałek kataloński dziennik "Mundo Deportivo" doniósł, że pomocnik zostanie w klubie na dłużej. Byłoby to jednak możliwe pod warunkiem, że gracz zgodziłby się na znaczące zmniejszenie uposażenia .

Natomiast we wtorek Jose Alvarez w programie El Chiringuito powiedział, że Busquets chce odejść z Camp Nou już w styczniu, aby przenieść się do Miami. I to pomimo tego, że Xavi, trener Barcelony, widziałby jednak kapitana drużyny w składzie na dłużej niż tylko koniec obecnego sezonu.