Paul Pogba zaliczył niemal perfekcyjny mecz na inaugurację Premier League. W starciu Manchesteru United z Leeds United popisał się aż czterema asystami, do których mógł też dołożyć bramkę, gdyby wykorzystał dogodną sytuację na początku spotkania. Ekipa prowadzona przez Ole Gunnara Solskjaera tak czy inaczej wygrała z "Pawiami" wysoko, bo aż 5-1.

Paul Pogba ma mieć już jasny plan na przyszły rok

Taki obrazki mogą być jednak za rok już niczym więcej, jak pieśnią przeszłości - jak donosi bowiem "Daily Star" Paul Pogba ma jasny plan na najbliższe miesiące. Pomocnik chce wypełnić do końca swój kontrakt zespołem z Manchesteru (ważny do czerwca 2022), by kolejnego lata jako wolny zawodnik przejść do "Los Blancos".



O odejściu Pogby mówi się w Anglii już od kilku sezonów i "kierunek madrycki" jest jedną z najpopularniejszych koncepcji rozważanych przez brytyjską prasę. Drugą ewentualnością ma być powrót Pogby do Juventusu. Francuz klub z Piemontu opuścił w 2016 roku.



Wydaje się jednak, że sam Paul Pogba wolałby zasilić szeregi "Królewskich", zwłaszcza, że na horyzoncie majaczy obiecujący projekt, którego częścią w stolicy Hiszpanii, prócz 28-latka, mieliby się stać także Kylian Mbappe i Erling Haaland.



Kylian Mbappe nie chce zostać w PSG

Mbappe, reprezentacyjny kolega Pogby, także nosi się z zamiarem nieodległej zmiany barw klubowych. Kontrakt piłkarza z Paris Saint-Germain także wygasa z końcem czerwca 2022 i na razie nie zapowiada się, by PSG miało skłonić swoją gwiazdę do pozostania na Parc des Princes.



Gdyby Realowi udało się skusić dwóch - wartych na rynku w normalnych warunkach naprawdę wiele - zawodników z kadry "Les Bleus" do przejścia do klubu, to mogliby całe swoje zdolności finansowe poświęcić na zakontraktowanie Haalanda.



Erling Haaland "na promocji". Czy Real go skusi?

Bramkostrzelny Norweg co prawda jest związany umową z Borussią Dortmund do 2024 roku, ale już przyszłego lata w jego kontrakcie zostanie aktywowana klauzula wykupu wynosząca 75 mln euro.



Patrząc na status piłkarza w Niemczech, nie jest to wcale wygórowana kwota, więc z całą pewnością po jego podpis ustawi się długa kolejka silnych europejskich klubów. Real, oszczędzając przy innych transferach, mógłby więc przekonać do siebie Haalanda dzięki np. zaproponowaniu znacznie lepszej tygodniówki.



Prasa w Hiszpanii zaczyna powoli wspominać o możliwej kolejnej "erze Galacticos" w Realu Madryt. Faktycznie, jeśli operacja ściągnięcia w jednym okienku Pogby, Mbappe i Haalanda się uda, to będzie to naprawdę imponujący wyczyn - a oczekiwania kibiców będą z pewnością "galaktycznie" wielkie.

Zdjęcie Paul Pogba już raz opuścił Anglię dla Włoch. Czy teraz przyszedł czas na występy w Hiszpanii? / LINDSEY PARNABY/AFP/East News / East News

PaCze