Sergio "Kun" Aguero odwiedził w czwartek rano kolegów z drużyny Barcelony. Dzień wcześniej został wypuszczony ze szpitala, gdzie przebywał w ostatnich kilku dniach. Trafił tam po meczu z Deportivo Alaves, kiedy to zaczął odczuwać dolegliwości natury kardiologicznej. Lekarze zdiagnozowali u niego arytmię serca i w efekcie zawodnik musi na dłuższy czas zrobić sobie przerwę od normalnych treningów. Wciąż nie jest pewien, jak dalej będzie rozwijać się jego kariera.

Mimo to, piłkarz Barcelony nie traci pozytywnego nastawienia. Skierował też specjalne podziękowania do wspierających go fanów "Blaugrany".



- Przesyłam uściski dla was wszystkich. Dziękuję wam za przekazane mi wiadomości z wyrazami wsparcia! Teraz trzeba czekać na nowe informacje w mojej sprawie - podsumował Argentyńczyk.

Barcelona. Wyrazy solidarności z Aguero

Aguero w ostatnich dniach otrzymał rzeczywiście wyrazy wsparcia i solidarności z całego futbolowego świata - również od piłkarzy odwiecznego rywala Barcelony, czyli Realu Madryt.

Zawodnik ma być przez trzy najbliższe miesiące poddawany obserwacji i po tym okresie lekarze mają orzec, czy nastąpił progres w jego stanie zdrowia.

JK