Pod tym względem Real jest gorszy od Barcelony? Trener musiał się tłumaczyć

Trudno na to odpowiedzieć. Takie są momenty. Młodzi wykorzystali ten moment w Barcelonie, by wejść do zespołu, bo pierwsza drużyna miała wiele kontuzji. To więc dosyć normalne, że wykorzystali jakość szkółki. Tak samo byłoby u nas, bo jeśli masz wiele kontuzji w sezonie, to oczywiście, że musisz wprowadzać młodych, którzy czasami też mogą zagrać. My mamy 3-4, którzy są bardzo blisko gry w pierwszym zespole. Álvaro grał w poprzednim sezonie, Mario Martín był z nami wiele razy, Nico Paz, Gonzalo... Mamy grupę bardzo młodych zawodników, którzy są bardzo blisko

~ Carlo Ancelotti (cyt. za realmadryt.pl)