Planował zamach w trakcie El Clasico! Cudem nie doszło do tragedii

Jak donosi AFP, na liście miejsc, które miały stać się celem ataków terrorystycznych znalazły się jednocześnie stadion Camp Nou i kultowa świątynia Sagrada Familia w Barcelonie oraz wieża Eiffla w Paryżu.

Do realizacji pierwszego "projektu" wyznaczony został Mohammed Yassi Amrani, były barman. Po tym jak wezwał do "dżihadu" w poście na Facebooku, odezwał się do niego rekruter samozwańczego Państwa Islamskiego.

Dalsza wymiana korespondencji odbywała się przez aplikację szyfrująca wiadomości.

Reklama

Niedoszły zamach na Camp Nou. "Odkupienie win i miejsce w raju"

Amrani dał się przekonać, że jeśli dokona zamachu na obiekcie "Dumy Katalonii", "oczyści swoje życie i zapewni sobie miejsce w raju". W ten sposób miał również odkupić winy za spożywanie alkoholu i łamanie innych zasad islamu.

Ustalono, że atak zostanie przeprowadzony za pomocą drona wypełnionego materiałami wybuchowymi. Do realizacji planu miało dojść w 2020 roku, w dniu ligowego meczu FC Barcelona - Real Madryt. Na widowni teoretycznie mogło wówczas zasiąść blisko 100 tys. osób.

Do tragedii nie doszło, ponieważ spotkanie - podobnie jak inne - zostało odwołane z powodu rozpędzającej się pandemii koronawirusa.

Policja aresztowała Amraniego w maju 2020 roku. Zaraz potem przeszukała dokładnie jego barcelońskie mieszkanie. Znaleziony materiał wideo, nagrany w języku arabskim, okazał się deklaracją przystąpienia do Państwa Islamskiego i przysięgą wierności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Seweryn Dmowski: Robert Lewandowski i Iga Świątek budują wizerunek Polski. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TAKŻE: