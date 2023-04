Plan Barcelony na hitowe starcie. Dwa wzmocnienia w pierwszej jedenastce

Xavi, szkoleniowiec Barcelony, może w końcu odetchnąć. Do gry wracają bowiem trzej podstawowi w tym sezonie piłkarze: Pedri, Frenkie de Jong i Ousmane Dembele. I choć dopiero co zaczęli treningi z drużyną, to dwaj pierwsi są szykowani do wyjściowej jedenastki na spotkanie z Atletico Madryt, co byłoby dużym wzmocnieniem dla jego ekipy.