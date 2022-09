Plaga włamań w Hiszpanii trwa! Kolejny znany piłkarz mógł zostać ofiarą napaści

Miano jednego z najważniejszych transferów lata 2022 mogą otrzymać niebawem przenosiny Pierre-Emericka Aubameyanga do Chelsea. Niestety Gabończyk nie jest obecnie w stanie skupiać się wyłącznie na różnych aspektach swojej sportowej kariery, gdyż właśnie przeszedł z najbliższą rodziną okropną traumę - został napadnięty, pobity i obrabowany przez grupę złodziejów - i to we własnym domu, a więc w miejscu, gdzie powinien czuć się najbezpieczniej na świecie.

Reklama

Informacje o tym napadzie wstrząsnęły fanami futbolu ze wszystkich zakątków globu - zwłaszcza, że według mediów "Auba" miał w jego wyniku odnieść poważne obrażenia (m.in. mowa tu o złamaniu szczęki). Tymczasem w ciągu zaledwie kilku dni mogło dojść do kolejnego podobnego zdarzenia - a jego ofiarą mógł paść gracz Realu Madryt Dani Carvajal. Tym razem jednak wszystko skończyło się zdecydowanie lepiej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. RCD Espanyol 1:3 Real Madryt. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) INTERIA.TV

Dani Carvajal niemal został okradziony! Uzbrojeni napastnicy próbowali wtargnąć do jego domu

Jak informuje "El Confidencial", powołując się na źródła powiązane z hiszpańską policją, w nocy z poniedziałku na wtorek do domu zawodnika "Królewskich" próbowało się dostać co najmniej dwóch rabusiów, którzy byli wyposażeni m.in. w metalowe pręty (podobne przedmioty zostały wykorzystane do sterroryzowania Aubameyanga i jego rodziny). Na szczęście piłkarza i rodziny nie było nawet na miejscu - i na szczęście prawidłowo zadziałał tu alarm.



Złoczyńcy najwidoczniej zorientowali się, że zostali wykryci, porzucili swoje zamiary i koniec końców nie zdołali nawet spenetrować dokładnie działki, na której stoi posiadłość Carvajala. Oczywiście w związku z całą sprawą wszczęto już śledztwo - złodzieje, choć zamaskowani, zostali zrejestrowani przez kamery znajdujące się przy domu futbolisty, więc być może służbom łatwiej będzie ich złapać.



Hiszpania zmaga się z narastającą falą przestępczości

Mamy tu więc "happy end", ale cały incydent wpisuje się niestety w narastającą w Hiszpanii falę występków. Jak podaje "El Confidencial", od 2021 roku liczba przestępstw kryminalnych wzrosła w tym kraju aż o 25 proc. Boadilla del Monte, a więc miejscowość, w której mieszka Carvajal, również spotkała się ze zdecydowanym wzrostem bandytyzmu, zwłaszcza pod względem kradzieży i włamań...

Dani Carvajal w Realu Madryt gra nieprzerwanie od 2013 roku - wcześniej występował on krótko w barwach Bayeru Leverkusen, a jeszcze wcześniej reprezentował młodzieżowe drużyny "Królewskich". Z "Los Blancos" wygrał m.in. pięć pucharów Ligi Mistrzów i trzy krajowe mistrzostwa.