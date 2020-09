Yannick Carrasco związał się czteroletnim kontraktem z Atletico Madryt, poinformował hiszpański klub.

Belg od stycznia występował na Wanda Metropolitano w ramach wypożyczenia z Dalian Professional.

To wielki powrót 27-letniego skrzydłowego do Atletico. Carrasco grał już w Madrycie w latach przez trzy lata, a w lutym 2018 odszedł do Chin za 40 milionów euro.

W zakończonym niedawno sezonie Belg rozegrał 16 meczów dla "Rojiblancos", strzelając gola i zaliczając cztery asysty.