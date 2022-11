Pique zszokował nawet własnych przyjaciół. "Całe życie poświęcone Barcelonie"

Carles Puyol żegna Gerarda Pique

Znacznie bardziej wylewny był ex-kapitan Barcelony, słynny Carles Puyol . Zamieścił na Instagramie bardzo emocjonalny wpis skierowany właśnie do Pique.

"Dziękuję Ci za wszystko, Geri. Jestem w szoku. Dotknęła Cię duża niesprawiedliwość, niewielu tak broniło koszulki Barcy jak Ty to robiłeś. Zawsze będę mógł powiedzieć, że grałem u Twojego boku, to był przywilej. Kocham Cię, przyjacielu" - zakończył swój wpis legendarny kapitan Blaugrany.

W ostatnim czasie Pique przeżywał w FC Barcelonie trudne chwile. Nie tylko ze względu na to, że zdarzały mu się potknięcia, błędy, słabsze występy. Również kibice Blaugrany nie darzyli go - w dużej części - aż taką sympatią jak kiedyś. Zdarzały się nawet momenty, gdy słyszał z trybun Camp Nou głośne gwizdy. Zawodnika tak związanego z katalońskim klubem musiało to boleć podwójnie. Wygwizdanie Pique spotkało się zresztą swego czasu z mocną krytyką ze strony innych sympatyków Barcelony, którzy apelowali o szacunek dla jednego z kapitanów.