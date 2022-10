Pique wywinięto niezły numer! Oto, co zdarzyło się przed meczem FC Barcelony

W sobotni wieczór FC Barcelona pokonała na wyjeździe ekipę RCD Mallorca, po golu Roberta Lewandowskiego. Do ciekawej sytuacji doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania.

W pierwszym składzie zespołu "Blaugrany" pojawił się nieco niespodziewanie Gerard Pique, co miało też związek z problemami zdrowotnymi kilku graczy w drużynie Xaviego. Ostatnie tygodnie są dla obrońcy Barcelony trudne - zarówno na niwie zawodowej, jak i prywatnej. Nie dość, że od kilku miesięcy media mocno rozpisują się o rozstaniu Pique z kolumbijską wokalistką Shakirą, to jeszcze na początku sezonu miał problemy z przekonaniem do siebie Xaviego i jego pozycja w Barcelonie osłabła.

Mallorca - Barcelona. "Trollowanie" Pique za pomocą hitu Shakiry

O tym, że Pique przeżywa niełatwy czas wiedzą też - na jego nieszczęście - kibice rywali. Nie przepuścili oni okazji, by wyśmiać zawodnika Barcelony przed meczem na Majorce. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy podczas rozgrzewki przed starciem RCD Mallorca - Barcelona puszczono z głośników... piosenkę "Te Felicito", czyli hit Shakiry, byłej partnerki Pique.

Na nagraniu z tego momentu widać, jak obrońca na moment zwiesił głowę, ale potem starał się nie dać się rozproszyć, kontynuując rozgrzewkę, jak gdyby nigdy nic. Słychać jednak w tle głosy szydzących z niego fanów na trybunach.

Według katalońskiego "Sportu" mogła to być taktyczna zagrywka obliczona na wyprowadzenie z równowagi piłkarza gości.

