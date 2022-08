Pilny komunikat Barcelony. Dodatkowe 100 mln euro na klubowym koncie

Oprac.: Łukasz Żurek La Liga

FC Barcelona w oficjalnym komunikacie ogłosiła sprzedaż 24,5 proc. akcji Barça Studios firmie Orpheus Media. Dla katalońskiego klubu oznacza to zastrzyk finansowy w wysokości 100 mln euro. To może być kluczowy manewr na drodze do zarejestrowania piłkarzy pozyskanych tego lata, w tym Roberta Lewandowskiego.

Zdjęcie Robert Lewandowski wystąpi w najbliższym meczu Barcelony? Wiele wskazuje na to, że tak / East News