Real Madryt udanie zainaugurował kolejny sezon Ligi Mistrzów. Obrońca tytułu ograł we wtorek na wyjeździe Celtic 3:0, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie . Fani "Królewskich" nie mogli jednak być w pełni zadowoleni. Drżeli bowiem o zdrowie największej gwiazdy zespołu - Karima Benzemy, który przedwcześnie opuścił plac gry.

"Nie wygląda to na nic poważnego. W środę zostaną mu wykonane dodatkowe badania" - uspokajał nastroje trener Realu Madryt Carlo Ancelotti. I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że włoski szkoleniowiec miał rację.

Real Madryt. Co ze zdrowiem Karima Benzemy? Znamy odpowiedź na to pytanie

Jak informuje hiszpański dziennik "As", rezonans magnetyczny nie wykazał poważnej kontuzji u Karima Benzemy. Francuz zmaga się jednak z zapaleniem kaletki. Jest to mały woreczek z płynem, który otacza łąkotkę, ułatwiając ruchy całego stawu.

Absencja 34-latka ma potrwać od 7 do 10 dni. Benzema nie wystąpi więc w meczu ligowym z Mallorcą i następnym spotkaniu w Lidze Mistrzów z RB Lipsk, lecz ma być w pełni gotowy na derby Madrytu z Atletico, które odbędą się 18 września.

Krótka przerwa Karima Benzemy sprawi, że walka o tytuł króla strzelców nie straci rumieńców. Napastnik Realu Madryt i Robert Lewandowski są głównymi faworytami w walce o to miano. Na ten moment to Polak stawce przewodzi Polak (do spółki z Iago Aspasem) , lecz do końca sezonu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko.