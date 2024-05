Katalońskie media informują, że dyrektor sportowy FC Barcelona Deco i klubowy "koordynator piłki nożnej" Bojan Krkić udali się do Londynu, aby spotkać się z Pinim Zahavim - agentem Roberta Lewandowskiego, ale także Hansiego Flicka. Bardzo możliwe, że już niebawem w "Dumie Katalonii" dojdzie do wielkiego przewrotu, jakim byłaby zmiana szkoleniowca pierwszej drużyny. Niemiec jest postrzegany jako główny kandydat do zastąpienia Xaviego.