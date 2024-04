Wynik El Clasico zdecyduje o przyszłości trenera Barcelony?

Do tego niezbędne będzie jednak zwycięstwo w El Clasico, które czeka nas już w najbliższą niedzielę. Czy do tego czasu FC Barcelona zdoła się otrząsnąć, podnieść i wygrać z "Królewskimi"? Obecnie niewiele na to wskazuje. Hiszpańskie media donoszą, że wypowiedzi Ilkaya Guendogana po porażce z PSG podzieliły szatnię, a atmosfera nie jest najlepsza.