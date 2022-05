Piłkarze Realu skomentowali decyzję Mbappe? Tajemnicze zdjęcia w sieci

O tym transferze mówiło się głośno co najmniej od zeszłego lata - wizja Kyliana Mbappe w Realu Madryt była jednym z największych marzeń fanów "Los Merengues" i jednym z najgorszych koszmarów sympatyków Paris Saint-Germain. Wygląda jednak na to, że temat tych przenosin ostatecznie upada.

Kylian Mbappe nie dla Realu? Wszystko na to wskazuje

Jak informują m.in. dziennikarze Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano, Francuz podjął już ostateczną decyzję co do własnej przyszłości - i przedłuży on swoją umowę z ekipą z Parc des Princes. Tym samym jeden z największych potencjalnych hitów transferowych w dziejach futbolu niemal na pewno się nie urzeczywistni. Przynajmniej nie tego lata.

Informacje medialne dotyczące losów 23-latka spotkały się w internecie z szerokim odzewem - wygląda na to, że także wśród zawodników "Królewskich". Rodrygo oraz Karim Benzema - bo to o nich mowa - zamieścili w sobotnie popołudnie w sieci dwa zdjęcia, które (mimo enigmatycznej formy) zostały uznane za ich komentarz co do wyboru Mbappe. Choć nie padły żadne słowa, to przekaz wydaje się jasny - lojalność i oddanie względem Realu jest tu kluczowe.

Rodrygo i Benzema z tajemniczym przekazem. Odpowiedź na poczynania Mbappe?

Rodrygo Goes, który w bieżącej kampanii stał się naprawdę istotną częścią drużyny budowanej przez Carlo Ancelottiego, w mediach społecznościowych zamieścił fotografię, na której całuje klubowy herb. Jedynie na Instagramie dodał do tego ujęcia bardzo krótki komentarz: "Pasja!".

Benzema z kolei w swojej relacji m.in. na Instagramie zamieścił fotomontaż przedstawiający jego rękę wskazującą na klubowy znak. Podobnie jak w przypadku Rodrygo czas i charakter publikacji zdają się wskazywać konkretne intencje zawodnika.

Real Madryt ma przed sobą "ostatnią bitwę"

W kwestii "Los Blancos" zasadnym pozostaje pytanie, czy zdecydują się oni faktycznie na jakiś naprawdę duży transfer tego lata - z obiegu wypadł już dla nich Mbappe, Haaland, z którym byli niegdyś łączeni, wybrał City, z kolei Pogba na ten moment wydaje się być nieco bliżej swojego byłego zespołu - Juventusu - niż Realu.

Czas największych decyzji nadchodzi wielkimi krokami - madrytczycy zakończyli już sezon w Primera Division i przed nimi już tylko jeden mecz - za to wielkiej stawki. 28 maja zagrają w finale Ligi Mistrzów z Liverpool F.C. O ironio - mecz odbędzie się pod Paryżem...