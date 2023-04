Piłkarze Barcelony zareagowali na porażkę Realu. Wyciekły ich wiadomości. Powtarza się jedno słowo

Wprawdzie to podopieczni Carlo Ancelottiego wyszli na prowadzenie za sprawą samobójczego trafiania Pau Torresa w 16. minucie, ale jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Samuel Chukwueze. Po zmianie stron dla "Królewskich" trafił Vinicius Junior i do 70. minuty utrzymywał się wynik 2:1 dla gospodarzy. Wtedy to na listę strzelców wpisał się Jose Luis Morales.