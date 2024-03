Piłkarz Realu stracił cierpliwość. To koniec, zapadła ostateczna decyzja

Brahim Diaz nie poszedł w ślady Lamine Yamala. Wybrał grę dla Maroka

Skąd taka decyzja? Jak informuje "Relevo", piłkarz czuł się rozżalony chłodem, jaki spotykał go ze strony hiszpańskiej federacji. Nie otrzymał żadnego telefonu od władz związku, mimo że w tym samym czasie do gry w reprezentacji Hiszpanii usilnie namawiano - z dobrym skutkiem - Lamine Yamala z Barcelony .

Selekcjoner Luis de La Fuente nie ma sobie nic do zarzucenia. Na poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że to właśnie on najczęściej powoływał Diaza do ekip młodzieżowych. Dodał, że "miłość do kraju powinna być bezwarunkowa".