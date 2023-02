W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że straciłam ciążę. Nie mogłam temu zaprzeczyć, bo właśnie się tego spodziewaliśmy. To było nie do pogodzenia z życiem. Przez miesiąc przygotowywaliśmy się na najgorsze. Ciąża była zaawansowana i potrzebowaliśmy badania, żeby to potwierdzić.

~ Mina Bonino, partnerka Fede Valverde