Piłkarz Osasuny pomoże uchodźcom. Przyjdzie do Polski

Hiszpańskie środowisko piłkarskie chętnie włącza się w pomoc Ukraińcom. Kilka dni temu Espanyol wysłał do Polski klubowy autokar wypełniony darami dla uchodźców. Teraz w pomoc włącza się też piłkarz Osasuny.

Ruben Garcia to podstawowy zawodnik 11. zespołu Primera Division. Rozegrał 27 meczów, strzelił gola i zanotował dwie asysty.

Ruben Garcia zorganizuje zbiórkę dla uchodźców

Jednak Hiszpan jest nie tylko świetnym piłkarzem, ale też dobrym człowiekiem. Włączył się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Reklama

Garcia w niedzielę zorganizuje zbiórkę darów dla uciekających przed wojną. Pod stadion Osasuny kibice będą mogli przynieść rzeczy, które trafią do potrzebujących. Piłkarz w przyszłym tygodniu wybiera się do Polski i przywiezie wszystko, co uda się zebrać.