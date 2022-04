Piłkarz nie do zdarcia. Gwiazda Realu niebawem otrzyma nowy kontrakt

Naprawdę niewielu jest graczy, którzy są w stanie w wieku 36 lat prezentować tak wysoki poziom, jak Luka Modrić. Chorwacki pomocnik już kolejny sezon z rzędu jest nieodzownym elementem wyjściowego składu "Los Blancos", będąc - wraz z Tonim Kroosem i Casemiro - filarem drugiej linii drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Wszelkie starania Modricia są oczywiście doceniane przez zarząd Realu Madryt i choć jeszcze nie tak dawno spekulowano, że zawodnik może trafić do Anglii w związku z przedłużającym się impasem w rozmowach z klubem, to kibice "Królewskich" mogą już raczej odetchnąć spokojnie. Jak informuje specjalista od transferów, Włoch Fabrizio Romano, Modrić ma pozostać w zespole co najmniej do zakończenia przyszłego sezonu.

Reklama

Luka Modrić z trwającym rok kontraktem. Real Madryt postawił na swoim

To oznacza, że na swoim postawiła strona klubowa - madrytczycy od początku nie mieli zamiaru dokonywać przedłużenia umowy na więcej niż rok, podczas gdy sam pomocnik celował w dwuletni kontrakt. To zresztą przede wszystkim miało być swego czasu główną kością niezgody.

Nie jest to jednak wszystko, bowiem niedługo prolongaty umów powinna doczekać się trójka innych graczy - Vinicius Junior, Eder Militao oraz Marco Asensio. W ich przypadku mowa jednak oczywiście o nieco dłuższych kontraktach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester City - Real Madryt 4-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Real Madryt ma przed sobą kluczowe mecze sezonu 2021/2022

Na razie jednak na Santiago Bernabeu zaprzątają sobie głowę nieco innymi kwestiami - przede wszystkim przed "Los Merengues" dwa szalenie istotne spotkania - w lidze z Espanyolem i w półfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Jeśli Real ugra chociaż punkt z "Papużkami", to zapewni sobie krajowe mistrzostwo, mając jeszcze przed sobą cztery ostatnie starcia w Primera Division. Z kolei potyczka z "The Citizens" będzie rewanżem za wtorkowe starcie na Etihad - "Królewscy" muszą co najmniej nadrobić jednego gola, jeśli chcą dalej marzyć o pucharze Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Fenomen Luki Modricia. Jakim cudem gracz Realu się nie starzeje?