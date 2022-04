Piłkarz Barcelony rozchwytywany przez kluby. Szykuje się transfer do Anglii?

Memphis Depay do FC Barcelona przechodził jako zawodnik, który miał zupełnie odświeżyć formację ofensywną katalońskiego zespołu - oczekiwania wobec niego były zresztą bardzo duże z uwagi na jego świetną grę w drużynie Olympique Lyon. Za czasów, w których "Blaugraną" kierował jego rodak, Ronald Koeman, mógł się on cieszyć regularnymi występami na boisku - to jednak zmieniło się zupełnie po zmianie warty.

Od listopada 2021, a więc od momentu, w którym na Camp Nou stery objął Xavi Hernandez, pozycja Depay'a zaczęła stopniowo spadać - częściowo dlatego, że przez pewien czas zmagał się on z kontuzjami, jednak nawet kiedy był zdrowy, to nie strzelał wiele bramek. Jego sytuacja stała się dodatkowo szczególnie trudna po tym, jak klubowa ofensywa została wzmocniona przez trio Aubameyang - Torres - Traore i jego rola wyraźnie straciła na znaczeniu.

Memphis Depay wyląduje w Anglii? Zainteresowany jest m.in. Arsenal

W związku z tym coraz częściej mówi się o tym, że Holender już tego lata może zmienić klubowe barwy - i jak donosi portal superdeporte.es, ma przed sobą co najmniej kilka możliwych kierunków, z czego najwięcej zainteresowania budzi on w Anglii.

Według serwisu trzy zespoły z chęcią widziałyby go w swoich szeregach - i są to Arsenal, Newcastle United i Everton. Zwłaszcza "Sroki" zdają się być dosyć prawdopodobną opcją, zważywszy na to, że od czasu przejęcia kilka miesięcy temu przez saudyjskie konsorcjum poszukują one głośnych nazwisk, mających zbudować klub na miarę walki o mistrzostwo Anglii. "Kanonierzy" z kolei mogą ruszyć po Depay'a z prostego powodu - po odejściu "Auby" i możliwych przenosinach Alexandre'a Lacazzette'a i Eddy'ego Nketiaha będą oni potrzebowali solidnego wzmocnienia ataku.

Memphis Depay nie dla Premier League? Są jeszcze inne opcje

Nawet jednak gdyby "operacja Premier League" się nie udała, to reprezentant Holandii, król strzelców eliminacji do MŚ 2022, może cały czas liczyć na sporą uwagę z Włoch - a konkretnie z Juventusu, który niebawem będzie musiał obchodzić się m.in. bez Paulo Dybali czy (z dużym prawdopodobieństwem) Alvaro Moraty. Serie A - w przeciwieństwie do angielskiej ekstraklasy - byłaby dla Depay'a zupełnie nowym, ale bez wątpienia intrygującym wyzwaniem.

Ostatnią opcją dla niego pozostaje powrót do Olympique Lyon - problem jednak na tym, że francuska ekipa raczej nie będzie w stanie wyłożyć tego lata sporej kwoty na gracza, którego w zasadzie niedawno żegnała.

Memphis Depay ma kontrakt z FC Barcelona ważny jeszcze do końca czerwca 2023 roku. W swoim piłkarskim CV - prócz wymienianych już klubów - ma też Manchester United i PSV Eindhoven.

