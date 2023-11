Piłkarz Barcelony idzie śladami Lewandowskiego. Strzelił gola, a następnie zrobił to

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Kanadę 2:0 w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata do lat 17 rozgrywanych w Indonezji. Pierwszą z bramek dla "La Rojity" strzelił w 20. minucie rywalizacji Marc Guiu. Zawodnik akademii Barcelony zbiera już minuty w pierwszym zespole, w debiucie potrzebował zaledwie 23 sekund, by trafić do siatki. Po pokonaniu kanadyjskiego golkipera zdecydował się na celebrację w stylu Roberta Lewandowskiego. Internauci są zachwyceni.