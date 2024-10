Z takiego samego założenia wychodzi Hansi Flick, który stawia pierwsze kroki w swoim etapie kariery w Barcelonie. To jednak kwestia nie tylko taktyki szkoleniowca, ale i filozofii klubu. "Duma Katalonii" od dawna była kojarzona z tiki-taką i zdominowaniem rywala. Golkiper ma być nie tylko ostatnim broniącym, ale także pierwszym rozgrywającym. Tu rodzi się wyzwanie dla Wojciecha Szczęsnego. Do Katalonii przeniósł się ze sportowej emerytury, ale jeszcze chwilę przedtem był zawodnikiem Juventusu. To klub brzmiący prestiżowo, ale w poprzednim sezonie grający w bardzo nieefektowny sposób.

Niepokojące statystyki podań Wojciecha Szczęsnego. Juventus nie chciał piłki

Eksperci przyznają, że Polak wypada w tym porównaniu gorzej nie tylko ze względu na styl gry Allegriego, ale po prostu na fakt, że słabiej gra nogami. Kontrola futbolówki to jeden z największych atutów Niemca. Przyznał to w rozmowie z Interia Sport Adria Tella, dziennikarz "L'Esportiu", jedynego dziennika sportowego sprzedawanego wyłącznie w Katalonii.

Oczywiste jest, że gra nogami nie jest mocną stroną Szczęsnego, daleko mu w tym do Ter Stegena. Ale żaden z dostępnych do zakontraktowania bramkarzy nie był dużo lepszy w tym obszarze. Polak najpewniej będzie musiał podejmować większe ryzyko niż w poprzednich drużynach, ponieważ gra Flicka tego wymaga. Prawdopodobnie poprawi się dzięki specyficznemu rodzajowi treningów, jakie są w Barcelonie. To wciąż może być jednak aspekt, w którym najbardziej ucierpi

- Mówiło się o Kostarykańczyku, ponieważ był najbardziej doświadczonym bramkarzem spośród tych, którzy byli dostępni. Kiedy pojawił się temat Szczęsnego, stał się pierwszym kandydatem. Wątpliwości dotyczyły tego, czy podpisać z nim kontrakt teraz, czy poczekać do stycznia, przeczekując dwa miesiące z Iñaki Peñą między słupkami. Osobiście rozumiem, że sztab trenerski wolał pokryć lukę w bramce natychmiast. Polak ma duże doświadczenie, przez wiele lat był graczem podstawowego składu w dużych zespołach w skali Europy. Jeśli przyjeżdża z dobrym nastawieniem, to wydaje mi się najlepszą opcją na teraz - wytłumaczył nasz rozmówca.

Czy to na pewno ostatni sezon Szczęsnego? "Jeśli będzie błyszczał..."

Zapytaliśmy go o słowa Hansiego Flicka, który w ostatnich dniach wychwalał Peñę i sugerował, że może pozostać "jedynką" w bramce do końca sezonu. Wypowiedzi te wiele osób odebrało za dyplomację najwyższej próby. Tella spodziewa się Szczęsnego jako zwycięzcy tej rywalizacji, ale nie wyklucza, że 25-latek urodzony w Alicante zachowa miejsce w wyjściowej jedenastce dłużej niż kibice się spodziewają.

- Myślę, że na razie Iñaki pozostanie "jedynką", aby dać Szczęsnemu czas na adaptację, trening i wejście w rytm. Uważam, że w perspektywie średnioterminowej to Polak będzie wyżej w hierarchii. Rozumiem słowa Flicka o rywalizacji na tej pozycji. Nie może powiedzieć, że na pewno Szczęsny zostanie zawodnikiem podstawowego składu, ale piłkarz z jego doświadczeniem i poziomem powinien mieć taki status . Z nim powinno być łatwiej o walkę o mistrzostwo Hiszpanii, choć z Ter Stegenem czy Peñą "Blaugrana" także nie byłaby faworytem do triumfu ani w LaLiga, ani w Champions League - podkreślił.

Przed byłym graczem Juventusu, Romy czy Arsenalu wiele wyzwań. Do końca sezonu będzie częścią jednego z najbardziej medialnych klubów na świecie. Czy sezon 2024/25 okaże się niezwykle prestiżowym, ale ostatnim tańcem w karierze 34-latka? Sport jest na tyle nieprzewidywalny, że trudno to stwierdzić na 100 procent, choć wszystko na to wskazuje. Na razie jednak Polak ma kontrakt do 30 czerwca. A co dalej?