Spotkanie od początku toczyło się w szybkim tempie. W pierwszej minucie Dani Parejo brzydko sfaulował Sergia Busquetsa, ale pomocnik gospodarzy nie zobaczył nawet żółtej kartki, choć można było myśleć nawet o czerwonej.

Już w piątej minucie z pola karnego "główkował" Abdessamad Ezzalzouli, ale Geronimo Rulli sparował piłkę na poprzeczkę.

Chwilę później błąd popełnił Eric Garcia wycofując piłkę w kierunku bramki, Arnaut Danjuma wpadł w pole karne, ale jego strzał został zablokowany przez jadącego wślizgiem Gerarda Pique. Piłka trafiła rękę obrońcy, ale pozostało to bez konsekwencji.



Z kolei w ósmej minucie zza pola karnego uderzył Memphis Depay, ale posłał piłkę obok słupka. Minutę później Gavi nawet obił obramowanie bramki.



Reklama

Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

głosów: 7324 Natomiast w 19. minucie akcja holenderska - Frenkie de Jong podał do Depaya, który przestrzelił z pola karnego.

Gospodarze bardzo blisko objęcia prowadzenia byli w 33. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Dani Parejo, Manu Trigueros wyblokował Marca-Andre ter Stegena, a niepilnowany Pau Torres fatalnie przestrzelił z kilku metrów.

W 39. minucie Pau Torres zagrał piłkę za obrońców rywala, dotarła ona do Danjumy, który z dość ostrego kąta trafił jednak w ter Stegena.

15. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-11-27 21:00 | Stadion: Estadio de la Cerámica | Widzów: 19050 | Arbiter: César Soto Grado Villarreal CF FC Barcelona 1 3 DO PRZERWY 0-0 S. Chukwueze 76' F. de Jong 48' M. Depay 88' Philippe Coutinho 90'

Villarreal - Barcelona. Gol uznany po VAR-ze

Barcelona objęła prowadzenie w 48. minucie. Piłkę przed bramkę wstrzelił Jordi Alba, tam dotknął jej Depay, Rulli jeszcze odbił futbolówkę, ale ta trafiła do nieobstawionego de Jonga, który skierował ją do siatki. Sędziowie początkowo gola nie uznali, pokazując spalonego, ale po wideoweryfikacji, narysowaniu linii, wskazali na środek.



Natomiast w 64. minucie zawodnicy "Żółtej Łodzi Podwodnej" wykonywali rzut rożny. Piłka przeszła wzdłuż bramki, ale na zamknięciu dośrodkowania Garcia trzymał Raula Albiola, który nie był w stanie powalczyć o piłkę. VAR nie zajął się jednak tą sytuacją.

W 74. minucie akcję gospodarzy zaczął Rulli dalekim wykopem, piłki nie przeciął Oscar Mingueza, przejął ją Samuel Chukwueze, który dośrodkował w pole karne, gdzie Trigueros nie trafił jednak w światło bramki.

Dwie minuty później było już jednak 1-1. Barcelona zaczęła od wrzutu z autu, ale piłkę zgrał Pervis Estupinan, a potem kolejno Trigueros, Danjuma i na koniec Chukwueze wyprzedzali przeciwników i ten ostatni skierował ją do siatki.

Zdjęcie Samuel Chukwueze / AFP

Villarreal rósł z każdą kolejną minutą i gdy wydawało się, że to gospodarze zdobędą kolejną bramkę, to padł gol dla "Dumy Katalonii". W 88. minucie ter Stegen rozpoczął akcję długim podaniem, Estupinan zgrał piłkę głową w kierunku własnej bramki, Depay wygrał walkę fizyczną z Albiolem, minął Rullego i zdołał jeszcze strzelić pomiędzy nogami wracającego Estupinana.



W doliczonym czasie goście dołożyli trzecie trafienie. Juan Foyth sfaulował w polu karnym Philippe'a Coutinho, a ten pewnie wykorzystał "jedenastkę".

Xavi, który przejął drużynę Barcelony 22 listopada, na razie jest niepokonany. Wygrał oba mecze w Primera Division, a w Lidze Mistrzów zremisował.

Zdjęcie Memphis Depay / AFP

1 3 Villarreal CF FC Barcelona ter Stegen García Araújo Piqué Alba de Jong González Busquets Ezzalzouli Depay Gavi Rulli Foyth Albiol Torres Pedraza Capoue Pino Gómez Parejo Trigueros Groeneveld SKŁADY Villarreal CF FC Barcelona Gerónimo Rulli Marc-André ter Stegen Juan Marcos Foyth Eric García Martret Raul Albiol Ronald Federico Araújo da Silva Pau Francisco Torres 44′ 44′ Gerard Pique 65′ 65′ Alfonso Pedraza Sag 26′ 26′ 71′ 71′ Jordi Alba Etienne Capoue 48′ 48′ Frenkie de Jong 26′ 26′ 65′ 65′ Yeremi Jesús Pino Santos 80′ 80′ Nicolás González Iglesias Moisés Gómez Bordonado Sergio Busquets Daniel Parejo 66′ 66′ Abdessamad Ezzalzouli 84′ 84′ Manuel Trigueros Munoz 88′ 88′ Memphis Depay Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Pablo Martín Páez Gavira REZERWOWI Sergio Asenjo Andres Norberto Murara Neto Filip Jörgensen Arnau Tenas Ureña 65′ 65′ Pervis Josué Estupinán Tenorio Sergino Gianni Dest Aissa Mandi Clément Nicolas Laurent Lenglet Gaspar Mario 71′ 71′ Óscar Mingueza García Alberto Moreno Samuel Umtiti 65′ 65′ 76′ 76′ Samuel Chimerenka Chukwueze 80′ 80′ 90′ (k.) 90′ (k.) Philippe Coutinho Vicente Iborra Ricard Puig Martí Rubén Pena Jiménez Ilias Akhomach Chakkour Paco Alcacer Luuk de Jong Boulaye Dia 66′ 66′ Ousmane Dembélé 84′ 84′ 90′ 90′ Daniel Raba Antolín Yusuf Demir

STATYSTYKI Villarreal CF FC Barcelona 1 3 Posiadanie piłki 50,5% 49,5% Strzały 11 16 Strzały na bramkę 3 9 Rzuty rożne 4 4 Faule 19 14 Spalone 3 4

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?