Piękny wieczór Realu, a tu takie złe wieści. Ancelotti wszystko potwierdził

Gwiazdor opuścił murawę już w 57. minucie, kiedy to zastąpił go Brahim Diaz - od początku było wiadome, że mowa jest tu o jakichś dolegliwościach zdrowotnych, bowiem wcześniej widać było wyraźnie, że Bellingham ucierpiał po starciu z Pablo Torre . Pozostało tylko pytanie, o jak poważnym urazie tu mowa...

Ancelotti przyznał od razu: Bellingham skręcił kostkę. Co z hitem w Lidze Mistrzów?

Skąd takie słowa? We wtorek 13 lutego "Los Blancos" powrócą bowiem do rywalizacji w Lidze Mistrzów i zagrają w 1/8 finału tych rozgrywek z RB Lipsk - brak Bellinghama na potyczkę tego kalibru byłby bez wątpienia potężnym osłabieniem.

Primera Division. W następnej kolejce czekają nas derby Madrytu

Do zmagań w Primera Division Real powróci tymczasem 18 lutego, kiedy to zmierzy się z rywalem zza miedzy - Rayo Vallecano. "Los Franjirrojos", czyli "Czerwone Szarfy" nie są w zbyt dobrej formie, ale po dwóch kolejnych porażkach z pewnością będą chcieli się przełamać, by nie zbliżyć się nadto do strefy spadkowej...