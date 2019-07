Temat ewentualnego powrotu Neymara do FC Barcelona rozgrzewa kibiców na całym świecie. Swoje zdanie w tym temacie ujawnił nawet Pep Guardiola, były trener "Dumy Katalonii", obecnie pracujący w Manchesterze City.

Odejście do Paryża, które uczyniło Neymara najdroższym piłkarzem w historii, miało spowodować, że Brazylijczyk uwolni się z cienia Lionela Messiego i stanie w jednym szeregu z Argentyńczykiem oraz z Cristiano Ronaldo. Po dwóch latach Neymar ma jednak dosyć PSG, a chęć jego powrotu do "Dumy Katalonii" potwierdził niedawno wiceprezydent Barcy Jordi Cardoner.



Cardoner przyznał jednak, że nie wie, czy powrót Neymara byłby korzystny dla Barcelony. Jego zdanie podziela Pep Guardiola, wieloletni zawodnik i trener "Dumy Katalonii".



- Neymar jest nadzwyczajnym piłkarzem, ale nie wiem... Ludzie się zmieniają. To tak, jakbym ja wrócił. Czy byłoby tak samo, jak kiedyś? Przecież nie jestem już takim samym człowiekiem. Nie wiem więc, czy z Neymarem byłoby tak samo, jak kiedyś - powiedział Guardiola, cytowany przez Goal.com, w odpowiedzi na pytanie o ewentualny transfer.

Kataloński trener, który ostatnio przedłużył swoją umowę z Manchesterem City do końca czerwca 2021 roku, wypowiedział się także na temat swojej przyszłości.



- Mam młodą drużynę i wszystko, czego potrzebuję do pracy, dlatego przedłużyłem kontrakt. Do Barcelony nie wrócę. Do Niemiec też nie. Dokąd miałbym pójść, jeśli mogę dalej pracować w takiej lidze, jak Premier League? - pytał retorycznie Guardiola.

Zdjęcie Trener Manchesteru City Pep Guardiola / AFP

