Potwierdziły się doniesienia dziennikarzy o przedłużeniu kontraktu przez młodą gwiazdę FC Barcelony. Pedri ma zostać w klubie jeszcze przez kilka lat. Umowa została bowiem podpisana do 2026 roku.

O rzekomym przedłużeniu kontraktu doniósł w środę znany dziennikarz Fabrizio Romano.

To, co zszokowało ekspertów, to kwota odstępnego na wypadek ewentualnego wcześniejszego odejścia z klubu. Ma ona wynosić bowiem miliard euro.

To rekordowa suma, mająca na celu zabezpieczenie interesów Barcelony. Nie ma bowiem tajemnicy, że klub od pewnego czasu boryka się z kryzysem.

Hiszpański piłkarz ma zaledwie 18 lat. W Barcelonie gra na pozycji pomocnika. W marcu tego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

AB