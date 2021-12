Dla 19-letniego Pedriego Gonzaleza to był niezwykły rok. Regularne występy na mistrzostwach Europy pod skrzydłami Luisa Enrique doprowadziły go do sięgnięcia po tytuł najlepszego piłkarza do lat 21 France Football, czyli do Trofeum Kopy. Stanął na jednej gali obok swojego idola - Lionela Messiego.

W specjalnym wywiadzie dla "France Football" Pedri wyznał: - Jestem bardzo szczęśliwy. To wyróżnienie to niewiarygodna sprawa. Mam nadzieję, że to dla mnie dopiero początek. Czuję się dumny mogąc być kolejnym laureatem tej nagrody po takim piłkarzu, jak Kylian Mbappe.

"Iniesta czy Xavi nigdy nie zdobyli Złotej Piłki"

Hiszpan zwrócił też uwagę, że nie jest codziennością wyróżnianie akurat środkowych pomocników. Najczęściej jednak indywidualne nagrody zgarniają ci, którzy strzelają wiele bramek. - Xavi czy Andres Iniesta nigdy nie zdobyli Złotej Piłki - przypomniał Pedri.

Pedri chyba raczej nie należy do tych, którzy uważają, że Złota Piłka w tym roku należała się Robertowi Lewandowskiemu. - Zawsze powtarzałem, że Messi jest najlepszy na świecie - powiedział w wywiadzie dla FF.

JK