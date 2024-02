Pech Barcelony nie ma końca, nowe złe wieści. Kolejna taka "niespodzianka"

Nad FC Barcelona w bieżącej kampanii ciąży swoiste fatum jeśli mowa o kontuzjach - ze składu co rusz wypadają kolejni piłkarze, a do tego wszystkiego w najbliższym meczu "Barcy" w Primera Division - z Granadą - zabraknie Vitora Roque, który w poprzedniej potyczce obejrzał kontrowersyjną czerwoną kartkę. Tymczasem wygląda na to, że niedługo wachlarz opcji dla Xaviego Hernandeza, jeśli mowa o ataku, może się jeszcze bardziej się skurczyć.