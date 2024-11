Patowa sytuacja Szczęsnego, nawet Francuzi są w szoku. Podsumowali to jednym słowem

Szczęsny wciąż bez debiutu. Czy Hansi Flick postawi na zmianę?

Na początku października cała piłkarska Polska wpadła w stan zbiorowej euforii. Po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena w ciągu kilku dni stało się jasne, iż głównym kandydatem do zastąpienia Niemca w FC Barcelona jest Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz był już wtedy od miesiąca na emeryturze, ale po krótkich negocjacjach zmienił zdanie. Joan Laporta i Deco go przekonali, by podpisał z "Blaugraną" kontrakt do końca sezonu. Sytuacja wydawała się klarowna. Inaki Pena w przeszłości nie pokazał ani razu, by był w stanie zaprezentować poziom Szczęsnego z sezonu 2023/2024. Eksperci przewidywali, że jak tylko 34-latek doprowadzi się do optymalnej formy fizycznej, dojdzie do zmiany między słupkami.