Panika w Barcelonie, niepokojące wieści. Duże problemy przed ważnymi meczami

Blady strach padł na kibiców FC Barcelony. Xavi musi się mierzyć z wielkimi problemami

Hiszpański szkoleniowiec musi zrobić wszystko, by w niemal idealny sposób zastąpić swoich najczęściej wykorzystywanych zawodników. Jest to szczególnie istotne, bo już wkrótce na rozkładzie Blaugrany najważniejsze spotkanie w sezonie, czyli starcie z Realem Madryt.

Kibice są szczególnie mocno zaniepokojeni sytuacją Holendra, którego uraz wykluczył go najprawdopodobniej do aż do listopada. Nieco bardziej optymistycznie wyglądają przypadki wyżej wspomnianych Pedriego oraz Raphinhy, którzy przy dobrych wiatrach zdążą się wykurować do 28 października i zagrają w El Clasico.