Panie zawstydziły Lewandowskiego i spółkę. Legenda wbiła bolesną szpilę

"El Clasico" znowu dla FC Barcelona. Żeńska ekipa Realu Madryt była bez szans

Tzw. manita była już 12. " El Clasico " wygranym przez kobiecą ekipę Barcelony - siedem triumfów nastąpiło w ramach Primera Division, jeden w Pucharze Królowej a ponadto do tego dochodzą po dwa zwycięstwa w krajowym superpucharze i Lidze Mistrzów. Bilans bramkowy to 42:6 dla FCB - dosłownie wszystko robi tu wrażenie.

FC Barcelona Femeni rozgromiła rywalki z Realu Madryt. Pique nie mógł nie wykorzystać tej szansy...

To zaś bez wątpienia było nawiązanie nie tylko do manity samej w sobie, ale też i do słynnej celebracji Pique z 2010 roku, kiedy to męska "Barca" również ograła 5:0 "Los Blancos". Do dziś jest to jedna z absolutnie najsłynniejszych potyczek w dziejach obu drużyn. Były futbolista wie doskonale, jak szybko i sprawnie wbić szpilkę madrytczykom...