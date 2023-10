Padła data powrotu Lewandowskiego. Trwa walka z czasem, zdecydują szczegóły

Hiszpański dziennik "Sport" podał przewidywaną datę powrotu do gry Roberta Lewandowskiego. Według dziennika polski napastnik ma być dostępny od 28 października, a więc dokładnie w dniu... El Clasico. Innymi słowy oznacza to, że trwa walka z czasem by polski napastnik był gotowy do gry przeciwko Realowi Madryt.