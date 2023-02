Pablo Zabaleta zachwycony Robertem Lewandowskim. Posypały się komplementy

Lewandowski jest bardzo inteligentny. To piłkarz, który jest we właściwym miejscu i czasie. Co ważne, spodziewał się tego, że Araujo wygra główkę, więc wyprzedził obrońcę rywali. Tak powinna zachowywać się "dziewiątka". Robert jest świetnym wzmocnieniem dla Barcelony. To niesamowite, że wciąż jest tak skuteczny i strzela gole

~ przyznał Argentyńczyk.