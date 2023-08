Oto tajny plan Realu wobec Mbappe. Florentino Perez wie, kiedy ruszy ofensywa

Sytuacja Kyliana Mbappe w Paris Saint-Germain jest obecnie nie do pozazdroszczenia. Jednak Francuz ponoć liczy na to, że w odpowiednim momencie z opresji wyratuje go sternik Realu Madryt Florentino Perez. Dziennikarze "Diario Sport" zdradzają możliwe szczegóły tej planowanej operacji "Królewskich".