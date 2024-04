Oto następca Roberta Lewandowskiego? Barcelona staje w szranki

"Lewy" trafił do Barcelony przed sezonem 2022/23. I początki były bardzo udane. Zawodnik strzelał gole jak na zawołanie, drużyna wygrywała, wydawało się więc, że wszystko idzie w jak najlepszym kierunku dla obu stron.

Wpływ na to miała kontuzja, która wykluczyła go z gry na pewnie czas, ale nie zmienia to faktu w 2023 roku zdobył jeszcze tylko trzy bramki, w tym dwa w spotkaniu z Alaves.