Oto kadra meczowa Barcelony na najbliższy mecz. Trzech ważnych nieobecnych

FC Barcelona przed trzynastą kolejką hiszpańskiej LaLiga EA Sports była trzecia w tabeli z dwoma punktami straty do Realu Madryt i czterema do liderującej Girony. Aby podtrzymać dystans za uciekającą grupą, albo nawet do niej doskoczyć, potrzebna jest niedzielna wygrana nad trzynastym w stawce Deportivo Alaves.